Poznań Zawiesili dyrektora szkoły. W tle narkotyki i akt oskarżenia

Turek (Wielkopolska) Źródło: Google Earth Pro

Zarząd Powiatu Tureckiego zdecydował o zawieszeniu w obowiązkach służbowych dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku. Uchwałę opublikowano we wtorek. Starosta turecki Jan Smak poinformował, że decyzja wynika z aktu oskarżenia, który prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Koninie. Aleksandra Marańda z Prokuratury Rejonowej w Koninie powiedziała, że 30 marca skierowany został akt oskarżenia przeciwko m.in. 49-letniemu mieszkańcowi Turku, nauczycielowi w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku.

Śledczy zarzucili mu posiadanie substancji psychotropowych. Mężczyźnie grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Szkoła normalnie funkcjonuje

Jan Smak zapewnił, że ZPE-W działa normalnie i nie ma żadnego zagrożenia dla przebywających w nim dzieci i młodzieży. Czyny, o które oskarżony został dyrektor, miały wydarzyć się poza terenem szkoły. Kierowanie placówką przejęła wicedyrektor.

Dotychczasowy dyrektor pozostanie zawieszony do czasu wyjaśnienia sprawy. Może się odwołać od tej decyzji.

