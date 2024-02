17-latek groził pistoletem kasjerowi i żądał pieniędzy. Potem tłumaczył, że to był "żart"

Do jednego ze sklepów na terenie Dusznik (woj. wielkopolskie) weszła grupa nastolatków. Jeden z nich przy kasie groził bronią sprzedawcy i żądał pieniędzy. Tych nie zdołał zabrać. Policja go zatrzymała. 17-latek twierdzi, że pieniędzy wcale ukraść nie zamierzał.

- Do sklepu weszła grupa, która zachowywała się głośno. Gdy jeden z mężczyzn z grupy płacił za towar, drugi z kolei wyjął spod kurtki przedmiot przypominający broń i wycelował w kasjera. Mężczyzna ten zażądał pieniędzy. Z relacji wynikało też, że próbował sięgnąć do kasy, jednak nie zdołał zabrać pieniędzy i wyszedł ze sklepu razem z grupą znajomych - relacjonuje starsza aspirant Sandra Chuda, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach.

17-latek przekonuje, że tylko żartował

Zgłaszający rozpoznał dwie osoby. Policjanci z Dusznik i z Szamotuł szybko ustalili wszystkie osoby, które przyszły do sklepu razem z podejrzanym o usiłowanie rozboju. - To mieszkańcy Dusznik w wieku od 16 do 18 lat. Podejrzany o grożenie przedmiotem przypominającym broń, to 17-latek - wymienia Chuda.