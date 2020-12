Dostali zgłoszenie o pijanym kierowcy ciężarówki. "Podczas kontroli omal nie wypadł z kabiny"

Jechał zygzakiem tirem przez Słubice. Już podczas kontroli dało się wyczuć, że mężczyzna jest pijany. Badanie to potwierdziło.

We wtorek dyżurny policji w Słubicach (woj. lubuskie) przyjął zgłoszenie, z którego wynikało, że kierowca jednego z tirów może być pod wpływem alkoholu. - Natychmiastowe zgłoszenie i dokładne opisanie pojazdu i kierunku jazdy pozwoliło na błyskawiczną interwencję policyjnego patrolu i skuteczne zatrzymanie wskazanej ciężarówki - informuje podkom. Magdalena Jankowska. rzeczniczka słubickiej policji.

51-latek usłyszał zarzut

Kierowcą okazał się 51-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu, zaś jego samochód zabezpieczono na parkingu. Jak podaje policja, w środę 51-latek usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu będąc w stanie nietrzeźwości. Grozi mu za to nawet do 2 lat więzienia.