Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Jest decyzja prezydenta w sprawie SAFE
Jest decyzja prezydenta w sprawie SAFE
Poznań

Kiedy spadł dron? "Nie wykluczałbym żadnych scenariuszy"

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin
Dron w kopalni w Koninie. "Kwestia alarmująca" dla naszego bezpieczeństwa
Źródło: TVN24
Widać wyraźnie, że byliśmy wówczas testowani na wiele sposobów - powiedział w TVN24 profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku, pytany, czy dron znaleziony w kopalni Konin może być jednym z tych, które masowo przekroczyły naszą przestrzeń powietrzną we wrześniu ubiegłego roku.

Na terenie kopalni węgla brunatnego w Galczycach w powiecie konińskim (Wielkopolskie) znaleziono drona. Według nieoficjalnych ustaleń Polskiej Agencji Prasowej dron to prawdopodobnie jeden z tych, które wleciały do Polski we wrześniu ubiegłego roku

O prawdopodobieństwo takiego scenariusza pytany był w TVN24 profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Ekspert podkreślił, że wszystko zależy od tego "co to za jednostka, jaki typ i w jakim jest stanie".

- Jeżeli coś od września leżało na terenie kopalni, to zastanawiające, że dopiero teraz zostało znalezione - zauważył. Według gościa TVN24 to mogłoby wskazywać na dwa wnioski. Jednym z nich jest to "jak daleko udało się dostać" maszynom, które przekroczyły polską przestrzeń powietrzną we wrześniu. 

- Dla nas to kwestia alarmująca, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo i o zdolność penetracji naszego kraju - zaznaczył. 

- Jeśli ten dron jest dronem pochodzenia wojskowo-szpiegowskiego, ale nie jest z tego zestawu, który przyleciał do nas we wrześniu, to jest też pytanie, którędy ewentualnie dotarł, kto go używał i w jakim celu - mówił profesor Boćkowski i zwrócił uwagę na strategiczne znaczenie obiektu, jakim jest kopalnia. 

Galczyce - miejsce, w którym na terenie kopalni znaleziono dron
Galczyce - miejsce, w którym na terenie kopalni znaleziono dron
Źródło: Mapy Google

To "dzwon Zygmunta dla naszego bezpieczeństwa"

Ekspert stawiał pytania dotyczące miejsca znalezienia maszyny. - Czy rozbiła się, bo skończyło się jej paliwo, czy też miała jakieś inne zadania? I co by było, gdyby tego paliwa było jeszcze trochę więcej? Gdzie by doleciała? - mówił dalej. 

Jego zdaniem to "kluczowe dla naszego bezpieczeństwa". - To jest prawdziwy kłopot, bo to oznacza, że w inne miejsca Polski też mogły takie drony się dostać. To zwiększa ilość potencjalnych maszyn, które wkroczyły w naszą przestrzeń powietrzną. I rodzi też pytanie, czy jeszcze jakiejś jednostki gdzieś za jakiś czas nie znajdziemy - kontynuował. 

Dron z kopalni w Koninie spadł we wrześniu? Ekspert komentuje
Źródło: TVN24

W ocenie Boćkowskiego dron miał prawdopodobnie dodatkowe zbiorniki na paliwo, aby pokonać taką odległość. - Widać wyraźnie, że byliśmy wówczas testowani na wiele sposobów i najpewniej (…) celem było spenetrowanie całej przestrzeni powietrznej i sprawdzenie, jak daleko Rosjanie są w stanie niezauważenie przedostać się - komentował.

Ekspert przyznał, że "nie wykluczałby żadnych scenariuszy", ale zaznaczył, że na ten moment nie można jednoznacznie stwierdzić, że dron spadł we wrześniu. - Jeśli tak, to mieliśmy całkowicie spenetrowaną przestrzeń powietrzną Polski od granicy zachodniej do wschodniej - powiedział. Podkreślił, że inwestowanie w "widoczność i zdolność do postrzegania naszej wschodniej granicy na wszelkich możliwych poziomach jest dla nas krytyczne". - To, co widzimy jest już nie sygnałem alarmowym, nie syreną, ale chyba już dzwonem Zygmunta dla naszego bezpieczeństwa - podsumował gość TVN24. 

Okoliczności zdarzenia w Koninie zbada 8. Wydział do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Opracowała Aleksandra Sapeta /akw

OGLĄDAJ: Prezydent nie podpisze ustawy o SAFE. "Powiedział żołnierzom: nie ufam wam"
Mirosław Różański

Prezydent nie podpisze ustawy o SAFE. "Powiedział żołnierzom: nie ufam wam"
WYDANIE SPECJALNE

Mirosław Różański
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Wojtasik/PAP

Udostępnij:
Tagi:
KoninkopalniaDronyAtaki dronówMinisterstwo Obrony NarodowejWładysław Kosiniak-Kamysz
Czytaj także:
Akcja poszukiwawcza po osuwiskach w strefie Gamo Gofa w Etiopii
Osuwisko zmiotło prawie dwieście domów. Rośnie liczba ofiar
METEO
imageTitle
Industria najadła się strachu. Wiadomo z kim zagra o ćwierćfinał Ligi Mistrzów
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Polacy chcieli podpisu. Sondaż
Polska
Pożar mężczyzny w Pionkach
Mężczyzna płonął przy ulicy, był nieprzytomny
WARSZAWA
Donald Tusk
Tusk zapowiada reakcję rządu
Polska
Lech - Szachtar
Kapitan dał nadzieję Lechowi. Już tylko jeden gol do odrobienia
RELACJA
Karol Nawrocki
Jest decyzja prezydenta w sprawie SAFE
Polska
Strzelanina w synagodze. Uzbrojony napastnik nie żyje
Strzelanina w synagodze. Uzbrojony napastnik nie żyje
Świat
imageTitle
Szokujący upadek największej gwiazdy igrzysk
EUROSPORT
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Nocą miejscami pojawią się przymrozki
METEO
Budynek Sejmu
Nowy sondaż partyjny
Polska
telefon szpieg hacker
"Nowa, groźna kampania". Krajowy operator ostrzega
BIZNES
Wypływ lawy z wulkanu Piton de la Fournaise na Reunionie
Lawa o włos od drogi. Coś takiego nie zdarzyło się od prawie 20 lat
METEO
Adam Glapiński
Czy prezes NBP podejmuje decyzje pod wpływem polityków? Sondaż
Polska
Adam C. - wiceburmistrz Pragi Południe
Były wiceburmistrz Pragi Południe oskarżony. Grozi mu dziesięć lat więzienia
WARSZAWA
imageTitle
Na igrzyskach wywołał kontrowersje, teraz triumfuje w sprincie
EUROSPORT
Rene Redzepi
Współtworzył jedną z najlepszych restauracji. Rezygnuje po oskarżeniach pracowników
Świat
Eksplozja
Tankowce stanęły w ogniu po ataku Iranu. Nagranie
Świat
Izraelskie ataki na centrum Bejrutu
Nowa fala nalotów. Rakiety spadły w centrum stolicy
RELACJA
Pokój, w którym przetrzymywana była ofiara Amandy Wixon
Po uwolnieniu "nie mogła pojąć, że nie musi pytać o zgodę, by się napić". Zapadł wyrok
Świat
Pioruny, burze, noc
Strefa burz jest nieruchoma
METEO
"Dymy w ZUSie"? Jak nas nabierają na "typowego Polaka"
"Dymy w ZUS-ie". Nabierają na "polską rzeczywistość". Cel nie jest śmieszny
Michał Istel
imageTitle
"Przerażający incydent". Kolarz potrącony przez motocykl
EUROSPORT
Leki, recepta, e-recepta
Psychiatra wystawił "lewą" receptę na dziecko. Tak wyszło wszystko na jaw
Rzeszów
Oscary 2026
Wszystko, co warto wiedzieć o Oscarach 2026
Tomasz-Marcin Wrona
Wypadek na ul. Wojska Polskiego w Zielonej Górze
"Nie miał szans, żeby zahamować". Nagranie z monitoringu
Lubuskie
Mbadokai Beach in Deranitan, East Nusa Tenggara
Nie odpływały. Część z nich zginęła
METEO
imageTitle
On i długo, długo nikt. Vingegaard deklasuje rywali
EUROSPORT
Mateusz Morawiecki
"Jest mocno wkurzony". Co zrobi Morawiecki
Marcin Złotkowski
LOT odwołuje rejsy do Izraela (zdj. ilustracyjne)
LOT ponownie przedłuża zawieszenie lotów. Chodzi o trzy kierunki
BIZNES
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica