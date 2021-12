Drogowcy kosili trawę w śniegu. "Zima znowu zaskoczyła"

czytaj dalej

Mieszkaniec Jawora (woj. dolnośląskie) oddał do apteki leki do utylizacji. Nie wiedział jednak, że w opakowaniu - zamiast leków - znajduje się złota biżuteria należąca do jego zmarłego ojca. Pomyłkę zauważyła farmaceutka, która o sprawie powiadomiła policję. Nie wiadomo było, jak mężczyzna się nazywa ani gdzie mieszka. Po kilku dniach na ulicy wypatrzył go jeden z dzielnicowych. I tak złoto wróciło do właściciela.