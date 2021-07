Nastoletni motocyklista nie żyje, kierowca busa zatrzymany, policja szuka świadków

16-letni motocyklista zderzył się z busem. Nastolatek w ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie zmarł. Kierowca busa odjechał z miejsce wypadku, ale został jeszcze tego samego dnia zatrzymany. 26-latek był wtedy pijany, miał w organizmie ponad promil alkoholu. Policja bada okoliczności tragicznego wypadku i szuka świadków.

We wtorek kilka minut po godzinie 20 do dyżurnego z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich trafiła informacja o zdarzeniu drogowym, które miało miejsce w Drezdenku przy ulicy Lema. Na miejscu błyskawicznie dotarły służby ratunkowe, które udzieliły pomocy rannemu motocykliście. Młody mężczyzna z poważnymi obrażeniami został przewieziony do szpitala.