Żona i córka uciekły przez okno, matka nie zdążyła. 50-latek nie odpowie za zbrodnię

"Prosiły go, żeby się uspokoił"

Jak podawała prokuratura, mężczyzna w piątkowy wieczór pił alkohol, a potem poszedł spać. W tym czasie jego małżonka oglądała telewizję. - W pewnym momencie 50-latek wybiegł z sypialni, zaczął krzyczeć do żony w sposób wulgarny i zadawać jej ciosy. Kobieta uciekła do pokoju córki. Mężczyzna zachowywał się w sposób agresywny nie tylko w stosunku do żony, ale też do córki. Obie prosiły go, żeby się uspokoił. To usłyszała jego matka, weszła do pokoju wnuczki i również padła ofiarą ataku mężczyzny – opisywała Magdalena Roman z Prokuratury Rejonowej w Trzciance.