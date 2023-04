Ściana budynku przygniotła mężczyznę

W Doruchowie (woj. wielkopolskie) podczas prac rozbiórkowych ściana przygniotła mężczyznę. Strażacy uwolnili go spod gruzów i przekazali załodze karetki. Był przytomny, jak podają lokalne media, odniósł obrażenia nóg.

Ranny mężczyzna trafił do szpitala

Ranny mężczyzna trafił do szpitala Czas Ostrzeszowski

Jak tłumaczy, działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego, a następnie przetransportowaniu go do karetki. Jak podaje Czas Ostrzeszowski, mężczyzna ma obrażenia nóg.