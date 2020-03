Koszmar siedmioletniego chłopca, kary dla ojca i jego kolegi

15 lat w więzieniu spędzi ojciec gwałconego chłopca, a 12 lat jego kolega. Sąd Apelacyjny w Poznaniu utrzymał wyrok skazujący dla dwójki mężczyzn. Wobec trzeciego skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia i zdecydował o wypuszczeniu go z aresztu.

Nie przyznawali się do winy

Trzeci z oskarżonych - Karol K. - odpowiadał przed sądem za wielokrotne zgwałcenie i doprowadzenie do poddania się innym czynnościom seksualnym. Jak informowała prokuratura, oskarżeni nie przyznawali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw.

Karol K. wyjdzie z aresztu

W środę Sąd Apelacyjny w Poznaniu wydał prawomocny wyrok w tej sprawie i utrzymał wyrok skazujący wobec ojca chłopca Wojciecha K. oraz Marcina W. W odniesieniu do trzeciego z oskarżonych, Karola K., sąd apelacyjny podjął decyzję o uchyleniu wyroku sądu pierwszej instancji i skierowaniu jego sprawy do ponownego rozpoznania. Sąd poinformował także o uchyleniu tymczasowego aresztu wobec Karola K. Uzasadnienie orzeczenia było niejawne.

To miała być tajemnica

Według informacji lokalnych mediów, dramat chłopca miał się rozgrywać na przestrzeni kilku lat. Pierwsze sygnały świadczące o tym, że w domu chłopca dzieje się coś niepokojącego, mieli zauważyć już w 2013 roku pracownicy socjalni. Wtedy jeszcze ojciec dziecka mieszkał wraz z chłopcem. Wojciech K. miał wyprowadzić się z domu dopiero rok później, kiedy pomoc społeczna poinformowała poznański sąd o swoich podejrzeniach. Mężczyzna jednak nadal utrzymywał kontakt z synem i zabierał go do siebie na weekendy. Według informacji mediów, sprawa była umarzana m.in. z powodu braku wystarczających dowodów. Początkowo chłopiec miał także chronić ojca, ale w jednym z przesłuchań stwierdzić, że mają tajemnicę, której nie może wyjawić, bo inaczej ojciec pójdzie do więzienia. Przełomem miało być kolejne przesłuchanie chłopca w obecności psychologa - wtedy miał wskazać swoich oprawców. Nieoficjalnie wiadomo, że to właśnie zeznania chłopca mają być kluczowym dowodem w sprawie i podstawą skierowania do sądu aktu oskarżenia.