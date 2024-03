Szymon Hołownia o "400 milionach na ojca Rydzyka". Zareagowały siostry dominikanki

czytaj dalej

Prezes PiS przez wiele godzin w piątek zeznawał jako świadek przed sejmową komisją śledczą do spraw Pegasusa. Obrady były burzliwe od samego początku. Zaczęło się od spięcia o treść przyrzeczenia, którego prezes PiS nie chciał złożyć w pełnym brzmieniu. Były też liczne wnioski formalne o wykluczenie z posiedzenia kolejnych członków komisji, co ostatecznie okazało się skuteczne w przypadku dwóch posłów PiS Jacka Ozdoby i Mariusza Goska. Kaczyński był pytany o zakres swojej wiedzy, jeśli chodzi o zastosowanie systemu Pegasus, o to czy zgodzi się poddać badaniu wariografem, a także czy rozważa przyjęcie statusu małego świadka koronnego. Pojawił się także wątek taśm Obajtka. Kaczyński ocenił, że działalność komisji jest "skrajnie szkodliwa", a pojawiające się informacje dotyczące działania systemu Pegasus to "fake news".