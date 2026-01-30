Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Do Polski wraca po 80 latach kolejna strata wojenna. Średniowieczny rękopis odnaleziony w USA

Odnaleziony w Stanach Zjednoczonych zabytkowy cysterski rękopis z XII w. wraca do Polski
slideshow
Do Polski wraca utracony podczas II wojny średniowieczny rękopis "Collectarium lądzkie" ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Zaginiony dokument odnaleziono w zbiorach bibliotecznych Uniwersytetu Yale i odzyskano dzięki współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z uczelnią.

Przekazanie zabytkowego cysterskiego rękopisu odbyło się w czwartek w Bibliotece Beinecke Uniwersytetu Yale w New Haven. W uroczystości wzięli udział: ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska, dyrektor Beinecke Rare Book & Manuscript Library Michelle Light oraz dyrektor do spraw akademickich i wystaw Beinecke Rare Book & Manuscript Library Lucy Mulroney.

- Dziś jesteśmy świadkami powrotu do Polski kolejnego, niezwykle cennego historycznie zabytku. Dlatego jestem niezmiernie wdzięczna władzom Uniwersytetu Yale, a przede wszystkim Yale Library z Barbarą Rockenbach na czele, dyrektor Michelle Light oraz wszystkim zaangażowanym badaczom z Beinecke Rare Book and Manuscript Library za okazane zrozumienie i profesjonalizm. Zarówno badania Ministerstwa Kultury, jak i badaczy Uniwersytetu Yale potwierdziły, że musiało dojść do grabieży i nielegalnego wywozu Collectarium z okupowanej Polski - powiedziała podczas uroczystości ministra kultury.

- Dziękuję wszystkim zaangażowanym w sprawę "Collectarium" osobom, tym bardziej widocznym, jak i tym ukrytym w cieniu. A wiem, że takie osoby są. Dzięki społeczności Yale, "Collectarium" będzie mogło wrócić do Polski, gdzie przez wieki było elementem naszego dziedzictwa - podkreśliła Cienkowska.

Odnaleziony w Stanach Zjednoczonych zabytkowy cysterski rękopis z XII w. wraca do Polski
Odnaleziony w Stanach Zjednoczonych zabytkowy cysterski rękopis z XII w. wraca do Polski
Źródło: MKiDN

Wraca do Polski po 80 latach

Jak dodała we wpisie na portalu X, po 80 latach do Polski wraca bezcenny, XII-wieczny rękopis "Collectarium lądzkie"- "jedna z tych strat wojennych, które miały już nigdy się nie odnaleźć". "To finał trzyletniej drogi, rozpoczętej odkryciem dr. Pawła Figurskiego i konsekwentnie doprowadzonej do końca przez Wydział Restytucji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego" - zaakcentowała.

Jak zaznaczyła, udało się ponad wszelką wątpliwość udowodnić, że manuskrypt został zrabowany Polakom podczas II wojny światowej. "Dziś wraca tam, gdzie zawsze był jego dom - do Polski" - napisała ministra kultury.

"Ogromne znaczenie ma miejsce, z którego został odzyskany: Biblioteka Uniwersytetu Yale. Postawa tej instytucji pokazuje, że odpowiedzialność za historię i pamięć nie kończy się na granicach państw. Dziękuję Dyrektor Michelle Light oraz całemu zespołowi za zrozumienie wagi tej sprawy i uczciwą współpracę. Przywracamy zerwaną ciągłość historii. Przeprowadzamy nawet najtrudniejsze sprawy do końca. Konsekwentnie będziemy upominać się o polskie dziedzictwo" - wskazała.

Odnaleziony w Stanach Zjednoczonych zabytkowy cysterski rękopis z XII w. wraca do Polski
Odnaleziony w Stanach Zjednoczonych zabytkowy cysterski rękopis z XII w. wraca do Polski
Źródło: MKiDN

Był częścią zbiorów biblioteki opactwa cysterskiego w Lądzie

Jak poinformował resort, odzyskany zabytek pochodzi z XII w. Był częścią zbiorów biblioteki opactwa cysterskiego w Lądzie, biblioteki seminarium w Poznaniu oraz – w ramach wypożyczenia – Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Przez wieki służył polskim duchownym i uczonym. Najpóźniej od 1926 r. stanowił część zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Ostatnie wzmianki o "Collectarium lądzkim" w poznańskich zbiorach pojawiają się w 1937 r.

Po zajęciu Poznania przez wojska niemieckie w 1939 r. zbiory Archiwum Archidiecezjalnego uległy grabieży i rozproszeniu, podobnie jak inne skonfiskowane zbiory biblioteczne i muzealne na terenach okupowanych Kraju Warty. W 1966 r. "Collectarium lądzkie" wskazane zostało przez polskiego muzykologa Hieronima Feichta jako obiekt zaginiony, a w latach 90. XX w. pojawiło się po raz pierwszy na londyńskim rynku książek rzadkich. Rękopis znajdował się w zbiorach bibliotecznych Uniwersytetu Yale pod sygnaturą Beinecke MS 883.

"Potwierdzenie dokładnej historii rękopisu było możliwe dzięki badaniom przeprowadzonym w Bibliotece Beinecke po złożeniu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego formalnego wniosku restytucyjnego w maju 2024 r. Biblioteka Beinecke Uniwersytetu Yale, biorąc pod uwagę szerszy kontekst systematycznej konfiskaty, rozproszenia lub zniszczenia polskiego dziedzictwa kulturowego przez niemieckich nazistów, uznała, że dokumentacja przekazana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem zniknięcia rękopisu z macierzystych zbiorów" - wskazał resort.

Po rozpatrzeniu złożonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosku restytucyjnego, Biblioteka Beinecke Uniwersytetu Yale zgodziła się na zwrot rękopisu stronie polskiej. Przekazanie utraconego rękopisu, jak zaznaczył resort kultury, było możliwe także dzięki zapewnieniu fachowej wiedzy i wsparcia logistycznego przez przedstawicieli FBI z Art Crime Team, Biura FBI Ambasady Amerykańskiej w Warszawie oraz Biura FBI w New Haven.

Jak dodano, pierwsze informacje o obecności „Collectarium lądzkiego” w amerykańskich zbiorach trafiły do resortu kultury dzięki uprzejmości dr Pawła Figurskiego, który wraz z zespołem prowadzi badania dawnych rękopisów liturgicznych.

"W 2025 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakończyło 25 postępowań restytucyjnych. Obecnie prowadzimy prawie 200 spraw restytucyjnych w 18 krajach. Od 2008 roku odzyskanych zostało 883 pojedynczych dóbr kultury"- podał resort.

Autorka/Autor: pk/PKoz

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: MKiDN

Udostępnij:
TAGI:
Poznańwojewództwo wielkopolskieZabytkiII wojna światowaUSAMinisterstwo Kultury
Czytaj także:
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
O tyle wzrosła polska gospodarka
BIZNES
Zatrzymany 15-latek
Chciał oszukać na BLIKA, ale trafił na policjanta. Okazało się, że oszust to 15-latek
Wrocław
Donald Tusk
"Mamy do czynienia z absolutnym przełomem". Umowa podpisana
Polska
Aresztowany za znaczną ilość narkotyków
Kłopoty pasażera, trafił do aresztu
WARSZAWA
Meteo gołoledź, opady marznące, oblodzenie
Opady marznące, a potem dotkliwy mróz. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Polski obrońca chwalony. "Niczym Odyseusz w koniu trojańskim"
EUROSPORT
Donald Trump
Trump pozywa fiskusa i resort skarbu. Domaga się wielu miliardów
BIZNES
Władimir Putin
Kolejny rosyjski atak. Ponad 100 dronów nad Ukrainą
Możliwe trasy deorbitacji rakiety Zhuque-3 po wejściu w atmosferę
Deorbitacja chińskiej rakiety. Czy nastąpi nad Polską?
METEO
"A potem się zobaczy", reż. Giovanni Calvaruso (2025)
Nowości w HBO Max. Co warto obejrzeć w weekend
Kultura i styl
Ceremonia otwarcia igrzysk w Mediolanie i Cortinie D'Ampezzo już 6 lutego. Trwają przygotowania
Problem organizatorów igrzysk. Włoska prasa o "dyplomacji miejsc"
Trafił do aresztu
Groził, niszczył, straszył pistoletem w hotelu w centrum miasta. Areszt dla 34-latka
Wrocław
Park Akcji "Burza"
Park Akcji "Burza" wyróżniony w prestiżowym konkursie
WARSZAWA
Policja niemiecka, policja, Niemcy
Polak oblał partnerkę łatwopalną cieczą i podpalił. Zapadł wyrok
Maciej Wacławik
imageTitle
Ekstremalne warunki na start Ekstraklasy
EUROSPORT
"Strzał wymierzony dokładnie w Polskę"
"Strzał wymierzony dokładnie w Polskę". Fioletowo na mapach
METEO
Estonia, Tallin
Chcą wprowadzić zakaz dla obywateli Rosji i Białorusi. "Pilny" projekt ustawy
BIZNES
Senatorka Lisa Murkowski
Senatorka USA: mam nadzieję, że reszta Europy pójdzie w ślady Polski
Sławomir Mentzen i Przemysław Wipler, posłowie Konfederacji
"Obce służby nie muszą nawet podejmować wysiłku, by zdobyć te informacje"
Szymon Żyśko
Kot jest nadal wystraszony
Siedmiolatka rzucała kotem, matka nagrywała. Jest wyrok
Poznań
Paweł Śliz i Aleksandra Leo, 5 października 2024 r.
Jego decyzja "żeńskiej części klubu się nie spodobała"
Polska
imageTitle
O której dzisiaj Puchar Świata w Willingen? Zobacz terminarz skoków
EUROSPORT
Woda nie nadaje się do picia (zdjęcie ilustracyjne)
"Hydraulicy" w rękach policji
WARSZAWA
231231-N-CO784-1620
Media: amerykański niszczyciel dotarł na Bliski Wschód
Donald Trump
Trump ogłasza sytuację nadzwyczajną. "Szkodzą i zagrażają Stanom Zjednoczonym"
BIZNES
Elon Musk
Co Musk napisał Sikorskiemu? Tydzień w skrócie
Maciej Wacławik
Jeden z warszawskich fotoradarów (zdjęcie ilustracyjne)
Zrobiły blisko 735 tysięcy zdjęć, jeden z rekordzistów jest w Warszawie
WARSZAWA
40 min
pc
Ostatnia barykada internetowej utopii. Czy w końcu runie?
Czas przyszły
lotto shutterstock_2243440457
Padła główna wygrana w Lotto
BIZNES
imageTitle
Andrea Bocceli, hołd dla Armaniego i 1200 wolontariuszy. To będzie wyjątkowe otwarcie
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica