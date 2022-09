Nie chciało mu się stać w korku, pojechał pod prąd drogą ekspresową. "Niecierpliwość może go słono kosztować"

Jechał mazdą pod prąd drogą S3 niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego. Zauważyli go i nagrali pasażerowie autokaru, którzy podróżowali w kierunku Międzyrzecza. Film wysłali na skrzynkę "stop agresji drogowej" lubuskiej policji. Funkcjonariusze namierzyli kierowcę. Jak przekazują, 24-latek tłumaczył, że najpierw stał w korku, ale w końcu stracił cierpliwość i "zawrócił, by dojechać do najbliższego zjazdu".

Do zdarzenia doszło 9 września na odcinku S3 na wysokości Deszczna w powiecie gorzowskim . Na nagraniu widać, jak kierujący osobową mazdą podąża w tym samym kierunku co autokar, tyle że drugą jezdnią przeznaczoną dla kierowców jadących w przeciwnym kierunku.

Policja: skończyła mu się cierpliwość, więc zawrócił

- 24-latek tłumaczył, że natknął się na korek spowodowany wypadkiem i po godzinnym oczekiwaniu skończyła mu się cierpliwość, więc zawrócił, by dojechać do najbliższego zjazdu. Ta niecierpliwość może go słono kosztować, bo policjanci odstąpili od postępowania mandatowego i zdecydowali, że skierują sprawę do sądu - przekazał podinspektor Marcin Maludy, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim.