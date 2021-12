Deklaracje śmieciowe w Poznaniu. Co trzeci właściciel jej nie wypełnił

Prawie 20 tysięcy deklaracji śmieciowych brakuje poznańskim urzędnikom. Od 1 stycznia to miasto odpowiadać będzie za wywóz odpadów. Wkrótce od tych, którzy dokumentów nie wypełnili, firmy porządkowe mogą nie odebrać zawartości pojemników.

W związku z wystąpieniem Poznania ze struktur Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej", za odbiór śmieci w Poznaniu od 1 stycznia 2022 roku odpowiada miasto. Wypełnione wcześniej dla GOAP deklaracje nie trafią do urzędu - nie pozwala na to prawo, ponieważ zmienia się organ podatkowy (pieniądze nie będą trafiać do ZM GOAP, tylko do miasta Poznania).

Dlatego wszyscy właściciele domów jednorodzinnych, działek i domków wypoczynkowych, a także obiektów, które nie są na stałe zamieszkałe - np. biur czy restauracji mieli wypełnić deklaracje na nowo.

Wypełnij jak najszybciej

Deklarację można wypełniać od 1 października do końca roku. Mimo tak długiego czasu co trzeci właściciel nieruchomości dokumentów do urzędu nie przesłał.

Według szacunków urzędników, do miasta Poznań powinno wpłynąć około 50 tysięcy deklaracji za odpady. Dotychczas wpłynęło ich niewiele ponad 30 tysięcy. Ci, którzy tego nie zrobili, mają na to ostatni dzień roboczy.

Co potem? Od 1 stycznia zmieniają się wykonawcy, wkrótce zmienią się też harmonogramy odbioru odpadów. Obecnie trwa aktualizacja baz danych. - Jeśli nowej deklaracji w systemie nie będzie, to odbiór odpadów może być zagrożony. Dlatego apelujemy, by jeśli ktoś nie zdąży złożyć jej złożyć w tym roku, to zrobić to jak najszybciej w styczniu - apeluje Katarzyna Jauksz-Zalewska z Urzędu Miasta Poznania.

I dodaje: - Zrobimy wszystko jako Urząd Miasta Poznania, by odebrać odpady od wszystkich mieszkańców, wszystkich właścicieli nieruchomości.

Ale bez wypełnionej deklaracji może okazać się to niemożliwe.

To kilka minut w internecie

Deklaracje śmieciowe można wypełnić nie wychodząc z domu, w zaledwie w kilka minut w internecie. Wystarczy skorzystać z portalu Przyjazne deklaracje.

Baner zachęcający do wypełnienia deklaracji online

Złożenie deklaracji przez Przyjazne Deklaracje odbywa się w kilku prostych krokach należy:

1) Wejść na stronę Przyjazne Deklaracje. 2) Wybrać zakładkę "Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi". 3) Kreator krok po kroku przeprowadzi nas przez prosty formularz. Na podstawie wpisanych danych zostanie utworzona i wypełniona deklaracja. 4) Deklarację należy podpisać Profilem Zaufanym i wysłać elektronicznie.

Miasto rekomenduje, by zrobić to właśnie online.

Deklarację można też złożyć przez Internet na platformie ePUAP2, wysłać pocztą na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań, przynieść do Punktu Obsługi Klienta (trzeba wcześniej umówić wizytę przez infolinię Poznań Kontakt pod numerem telefonu 61 646 33 44 lub przez Internet) lub wrzucić do dowolnej skrzynki podawczej w Urzędzie Miasta Poznania.

Jednocześnie urzędnicy przypominają, że aby mieszkańcy w jak najmniejszym stopniu odczuli zmiany wynikające z wdrożenia poznańskiego systemu odpadowego, do końca czerwca 2022 r. odbiór śmieci będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach. Zmianie nie ulegną także opłaty za odpady i sposób ich naliczania. Utrzymane zostaną również ulga dla rodzin wielodzietnych i ulga z tytułu kompostowania bioodpadów (nieruchomości jednorodzinne). Bez zmian pozostanie też częstotliwość odbioru odpadów, funkcjonowanie Gratowisk/ PSZOK-ów i Gratowozów / MPSZOK-ów.

Więcej informacji o poznańskim systemie gospodarowania odpadami oraz obowiązku złożenia deklaracji można znaleźć na stronie internetowej: www.poznan.pl/odpady; www.przyjazne-deklaracje.pl/poznan oraz pod numerem telefonu: 61 646 33 44 (infolinia Poznań Kontakt).

Autor:FC/kab

Źródło: TVN 24 Poznań