Posprzątał w warsztacie, naśmiecił w lesie

Śmieci znajdowały się w dwóch miejscach: w Leśnictwie Brody koło miejscowości Dębówiec, na drodze leśnej prowadzącej do Jeziora Piotrowskiego oraz w Leśnictwie Zakrzewo, między miejscowościami Sokolniki a Przysieka. Głównie są to części samochodowe, ale nie brakuje też plastikowych butelek czy woreczków.

Grozi mandat lub grzywna

Takich sporych, dzikich wysypisk na swoim terenie leśnicy znajdują około kilkunastu w ciągu roku. - Najczęściej mamy do czynienia z odpadami z warsztatów samochodowych oraz z materiałami budowlanymi. Do lasów trafiają na przykład stare farby czy lakiery. Odpady bytowe, czyli śmieci z gospodarstw domowych, nie są już tak dużym problemem jak przed laty. Poza tym w takich przypadkach znacznie łatwiej jest ustalić sprawcę. Zdarzało się też, że znajdowaliśmy w lesie słoiki z przeterminowaną żywnością. Wyglądało to, jakby ktoś robił porządek w spiżarni - wylicza Łachowska.

Za wyrzucanie śmieci do lasu Straż Leśna może ukarać mandatem w wysokości do 500 złotych. Jeśli sprawa trafi do sądu, to wówczas wysokość kary może wzrosnąć do 5 tysięcy złotych.