Traktor pod wodą. Zsunął się z promu

Nietypową interwencję podjęli w sobotę strażacy i policjanci. W Dębnie w województwie wielkopolskim do wody wpadł ciągnik z przyczepą wypełnioną drewnem.

Do wypadku doszło w sobotę około godziny 11 na przeprawie promowej w miejscowości Dębno (woj. wielkopolskie). - Policjanci otrzymali informację z numeru 112, że wpadł do rzeki traktor. Funkcjonariusze pojechali na miejsce ustalić, w jakich okolicznościach doszło do zdarzenia - mówi Edyta Kwietniewska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej.