Poznań

Samochód zderzył się z szynobusem, potem w auto wjechał pociąg

Groźne zdarzenie na przejeździe kolejowym w Daniszynie
Do zdarzenia doszło w powiecie ostrowieckim
Dwie osoby zostały ranne po zdarzeniu na przejeździe kolejowym w miejscowości Daniszyn w Wielkopolsce. Samochód osobowy uderzył w szynobus, a następnie - po opuszczeniu pojazdu przez kierującą i 14-letnie dziecko - w auto wjechał pociąg relacji Wrocław-Białystok.

W sobotę, około godziny 9, strażacy dostali zgłoszenie o zdarzeniu na przejeździe kolejowym w miejscowości Daniszyn (woj. wielkopolskie). Jak przekazały służby, samochód osobowy marki Toyota uderzył w szynobus. 43-letnia kobieta wraz z 14-letnim dzieckiem opuściła pojazd, w który następnie uderzył pociąg relacji Wrocław-Białystok.

Kierująca samochodem oraz jej dziecko trafili do szpitala
Źródło: ostrow.tv

W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały ranne. Do szpitala zabrano kierującą samochodem wraz z jej dzieckiem.

Jak poinformowała podkom. Patrycja Neczke z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, kierującą zbadano na zawartość alkoholu - kobieta była trzeźwa.

Źródło: ostrow.tv
WARSZAWA

Policjanci dokładnie wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

PKP w opublikowanym komunikacie uczulają, że w związku ze zdarzeniem pociągi mogą mieć opóźnienia.

Dowiedz się więcej:

Opracowała Natalia Grzybowska /tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: ostrow.tv

