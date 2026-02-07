Samochód zderzył się z szynobusem, potem w auto wjechał pociąg

Do zdarzenia doszło w powiecie ostrowieckim

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotę, około godziny 9, strażacy dostali zgłoszenie o zdarzeniu na przejeździe kolejowym w miejscowości Daniszyn (woj. wielkopolskie). Jak przekazały służby, samochód osobowy marki Toyota uderzył w szynobus. 43-letnia kobieta wraz z 14-letnim dzieckiem opuściła pojazd, w który następnie uderzył pociąg relacji Wrocław-Białystok.

Kierująca samochodem oraz jej dziecko trafili do szpitala Źródło: ostrow.tv

W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały ranne. Do szpitala zabrano kierującą samochodem wraz z jej dzieckiem.

Jak poinformowała podkom. Patrycja Neczke z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, kierującą zbadano na zawartość alkoholu - kobieta była trzeźwa.

Zderzenie z szynobusem i pociągiem Źródło: ostrow.tv

Policjanci dokładnie wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

PKP w opublikowanym komunikacie uczulają, że w związku ze zdarzeniem pociągi mogą mieć opóźnienia.

Opracowała Natalia Grzybowska /tok