Kilkanaście strzałów na osiedlu pod Poznaniem. Dwie osoby trafiły do szpitala po policyjnej akcji

Uciekinier znalazł się w szpitalu

Około godziny 18 policjanci otrzymali informację ze szpitala HCP w Poznaniu, że do placówki trafił mężczyzna z ranami postrzałowymi. Przeszedł on operację. Znajduje się w śpiączce farmakologicznej.

Będzie kontrola

Do próby zatrzymania doszło na środku osiedla mieszkaniowego, co bulwersuje mieszkańców Dąbrówki. - Akurat moje córki wracały z angielskiego (...) To nie była taka nagła sytuacja, tylko przygotowana akcja. Mieli ją przeprowadzić w oddaleniu, ale zrobili to tu, w środku osiedla (...) Istny cyrk! - denerwuje się jedna z mieszkanek.