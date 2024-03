Strzałów było kilkanaście. Mimo to kierowcy udało się odjechać. Natychmiast zarządzono obławę. Ranny funkcjonariusz został zabrany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratowniczego.

Uciekł, znaleziono go w szpitalu

Sąd zmienił kwalifikację czynu

W czwartek Sąd Okręgowy w Poznaniu ogłosił wyrok w tej sprawie. Sąd uznał Mikołaja Z. i Piotra Z. za winnych zarzucanych im czynów i wymierzył im kary: Mikołajowi Z. - 1 roku więzienia, zaś Piotrowi Z. - 3 lat pozbawienia wolności. W odniesieniu do Dominika Z. sąd zmienił kwalifikację czynu i uznał go za winnego spowodowania ciężkich obrażeń ciała w celu uniknięcia zatrzymania na gorącym uczynku i czynnej napaści na funkcjonariusza, a także winnym przestępstwa paserstwa. Sąd wymierzył mu karę łączną 8 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd zasądził także od Dominika Z. na rzecz pokrzywdzonego policjanta zadośćuczynienie w kwocie 50 tysięcy złotych.

"Wyjątkowa buta, arogancja ze strony oskarżonych"

- Jeżeli chodzi o Dominika Z., sąd wziął pod uwagę, że dopuścił się napaści na funkcjonariusza publicznego, osoby, której zadaniem jest ochrona porządku prawnego, która była na służbie. Nadto sąd wziął pod uwagę fakt, że oskarżony działał z determinacją, z konsekwencją, w żadnym momencie nie doszło do refleksji z jego strony - kontynuował swoją jazdę, zamierzając zapewne uciec z miejsca zdarzenia, na co nie pozwolił mu jednak jego stan zdrowia i doznany uraz wskutek postrzału - mówiła sędzia.

Dodała, że "sąd miał też nad uwadze wyjątkową butę, arogancję ze strony oskarżonych". - Fakt, że oskarżeni Dominik i Mikołaj Z., czy wobec pokrzywdzonego oraz innych funkcjonariuszy policji, wykazywali lekceważenie czy nawet wrogość, o czym świadczy fakt, że Mikołaj Z. przed rozprawą splunął pokrzywdzonemu pod nogi. Natomiast oskarżony Dominik Z. składając swoje wyjaśnienia wskazał, że nigdy w sposób zamierzony nie uderzyłby człowieka, a tym bardziej zwierzęcia. Wszystko to wskazuje na to, że Dominik Z. zasługuje na wymierzenie mu surowej kary - podkreśliła.

Dodała także, że mimo iż sam oskarżony, a także jego obrońca próbowali przerzucić odpowiedzialność za całe zdarzenie na funkcjonariuszy policji, to "sąd nie dopatrzył się w działaniu pokrzywdzonego funkcjonariusza jakiegokolwiek naruszenia zasad czy też procedur". - Pokrzywdzony strzelił w kierunku oskarżonego w tym momencie, kiedy nie miał innego wyjścia, ponieważ samochód znajdował się tak blisko niego, że strzelając do oskarżonego, ratował swoje życie, a na to, by strzelić na przykład w opony czy w części karoserii samochodu po prostu nie było czasu, co wynika również z opinii biegłych - zaznaczyła sędzia. Wyrok wydany w czwartek nie jest prawomocny.