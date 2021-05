Wycinali drzewa, spłoszyli czaple. Z pięćdziesięciu par zostały tylko trzy

Kilkadziesiąt piskląt czapli siwej nie przeżyło wycinki drzew. Spłoszone rykiem pił ptaki uciekły, pozostawiając jaja i maluchy. - Ci, którym oddano pod ochronę to miejsce przyczynili się bezpośrednio do jego zniszczenia - komentuje ornitolog prof. Tadeusz Mizera. Leśnicy przyznają, że popełnili błąd.

Na początku sezonu lęgowego ornitolodzy naliczyli w Nadleśnictwie Czerniejewo w Wielkopolsce około 50 zajętych gniazd. Zostały zaledwie trzy. Wszystko przez wycinkę drzew. Ta odbyła się w szczycie sezonu lęgowego. Ptaki przestraszyły się tak bardzo, że porzuciły lęgi. Po samej wycince wykonywano prace sprzątające. wszystko zajęło kilka dni. - Zbierano te gałęzie, tak zwaną gałęziówkę układano w stosy i te prace trwały tam co najmniej dwa dni. To był już gwóźdź do trumny, ponieważ czaple, które miały nad ludźmi gniazda nie były w stanie ogrzewać jaj czy piskląt - mówi ornitolog prof. Tadeusz Mizera.