Trzylatka zatrzasnęła się w mieszkaniu, pomogli strażacy

Strażacy z Czempinia (woj. wielkopolskie) otrzymali zgłoszenie o trzyletniej dziewczynce, która zatrzasnęła się w mieszkaniu. Do środka udało się wejść przez balkon.

Mama weszła po drabinie

Jak relacjonuje Artur Kubiak z OSP Czempiń, który dowodził akcją do przyjazdu strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie, początkowo strażacy z mamą próbowali dziewczynce wyjaśnić, jak ma otworzyć drzwi.

- Podchodziła do drzwi, ale nie mogła zrozumieć, że może je otworzyć kluczem - wyjaśnia.

W tej sytuacji mama dziewczynki wyraziła zgodę na to, by strażacy wyważyli drzwi. Ale najpierw spróbowali jeszcze dostać się do środka przez balkon. - Mama powiedziała nam, że córeczka klamkę balkonu powinna być w stanie otworzyć, dlatego podjęliśmy decyzję o podstawieniu drabiny na balkon - mówi.