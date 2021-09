Poznali się w sieci, zamieszkał pod jej dachem. Później ją okradł i uciekł do noclegowni dla bezdomnych

Historia ma swój początek w lutym 2021 roku. To właśnie wtedy 42-latka i 36-latek nawiązali kontakt na portalu randkowym. Po miesiącu mężczyzna wprowadził się do jej domu. - Twierdził, że ma córkę z poprzedniego związku. Miał też prowadzić firmę, która przechodziła zastój produkcyjny, pozostawał więc na utrzymaniu 42-latki. Zamieszkiwali we dwójkę przez sześć miesięcy. Kobieta zeznała, że w tym czasie nikt nie odwiedził jej nowego partnera - przekazuje Mariusz Wojciechowski z policji w Kościanie.

Rozpoznała go na nagraniach z kamer monitoringu

Policjanci ustalili, że 36-latek to były mieszkaniec podpoznańskiego Swarzędza. Przebywał w jednej z poznańskich noclegowni dla bezdomnych. Zatrzymali go i przedstawili zarzuty kradzieży oraz kradzieży z włamaniem. Mężczyzna przyznał się do winy. Za popełnione przestępstwa grozi mu teraz nawet do 15 lat pozbawienia wolności.