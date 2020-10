Co dziesiąta osoba w tej gminie jest na kwarantannie

Około półtora tysiąca uczniów i przedszkolaków z Czempinia (Wielkopolska) trafiło na kwarantannę. To efekt stwierdzenia zakażenia koronawirusem u 16 nauczycieli.

Koronawirusa wykryto też u pracowników przedszkola. - Mamy w sumie 16 wyników dodatnich u personelu szkoły i przedszkola. W związku z tym, że wszystkie te osoby miały kontakt z uczniami, decyzją inspektora sanitarnego, uczniowie wszystkich klas i przedszkola zostali objęci kwarantanną na 10 dni. To około 1500 osób - mówi Piotr Zielonka, dyrektor kościańskiego sanepidu.

Szkoła podstawowa w Czempiniu oraz przedszkole samorządowe w Czempiniu do końca tygodnia przeszły na tryb pracy zdalnej.

Co dziesiąty mieszkaniec na kwarantannie

Jak dodaje, widać to w całym mieście - ludzie nie wychodzą na ulice, pracodawcy sygnalizują, że ograniczają swoją działalność przez brak personelu. Podobnie jest w urzędzie gminy i podległych jemu jednostkach. - Miedzy 30 a 50 procent załogi jest na kwarantannie. W związku z tym wprowadziliśmy ograniczenia w obsłudze interesantów - z jednej strony, by zwiększyć bezpieczeństwo i nie narażać nikogo, z drugiej, by można było mimo wszystko naszą pracę zrealizować - tłumaczy Malicki.