Zdjęcia ze "słodkiej katastrofy" na A2 obiegły świat. Teraz kierowca słono zapłaci za czekoladę

Czekolada na wokandzie

Kierowca ciężarówki odpowiada przed sądem za naruszenie przepisów ruchu drogowego. To wykroczenie. Obwiniono go o to, że stracił panowanie nad pojazdem, przez co doprowadził do manewru, którego skutkiem było rozlanie płynnej czekolady na A2. Sprawa trafiła na wokandę 31 października 2018 roku. I miała się szybko zakończyć.