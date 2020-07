W internecie mieli grozić policjantom. "Wpisy, które doprowadziły do fali hejtu"

- Rodzina zatrzymanego nagrała fragment przebiegu interwencji i zamieściła go w sieci. Wówczas pod filmami ukazały się wpisy i komentarze negujące pracę policjantów, które w konsekwencji doprowadziły do fali hejtu wobec mundurowych – podała asp. Karolina Górzna-Kustra, rzecznik tamtejszej policji.

W sprawie tej zostało wszczęte postępowanie, nadzorowane przez prokuraturę w Trzciance. Według policji, w jego efekcie zatrzymani zostali autorzy wpisów wyczerpujących znamiona przestępstw tj. groźby karalne i znieważenia. Zatrzymani to czterech mężczyzn i dwie kobiety. Są to osoby w wieku od 19 do 37 lat. Cała szóstka usłyszała zarzuty. Podczas przesłuchania przyznali się do zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia. Przeprosili też za swoje zachowanie.Teraz o ich dalszym losie zadecyduje sąd. - Przypominamy, że wobec tego typu zachowań nie ma pobłażania, a każdy kto grozi funkcjonariuszom, znieważa lub oczernia w oczach opinii publicznej, musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi – podkreśliła rzeczniczka czarnkowskiej policji.