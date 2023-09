Awaria magistrali wodociągowej pod Poznaniem. W mieście nie ma już problemów z dostępem do wody

W sobotę wieczorem doszło do awarii magistrali wodociągowej w podpoznańskich Czapurach (województwo wielkopolskie). Wodociągowa spółka Aquanet jeszcze przed północą zapewniała, że sytuacja w mieście powoli wraca do normy. W nocy swoje działania na miejscu zdarzenia zakończyła również straż pożarna.

Prace związane z usuwaniem awarii w Czapurach jeszcze nie zostały zakończone. - Będą prowadzone i trudno ocenić, jak długo one potrwają. Po prostu trzeba się dokopać do tego fragmentu rury, który uległ awarii, ocenić, co się stało i zacząć naprawę. Na razie trudno ocenić, co było przyczyną usterki – powiedziała.