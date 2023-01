Elvis, Edi, Lui i Pedro zajęli się zebranymi choinkami. "Dla nich to słodycz"

Zamiast wyrzucać choinkę do śmietnika, można nakarmić nimi alpaki. W sobotę w Gorzowie Wielkopolskim zbierano świąteczne drzewka, które trafiły do Elvisa, Ediego, Lui i Pedra, którzy uwielbiają skubać ich igły i przegryzać gałązki.

- Ogłosiliśmy, że jeśli ktoś nie ma ochoty zostawiać tej biednej choinki po świętach pod wiatą śmietnikową, niech po prostu przywiezie ją do nas. Przy okazji będzie mieć spotkanie z alpakami, pozna te sympatyczne zwierzątka, a moi panowie będą mieli coś do schrupania, bo ta choinka to jest dla nich słodycz - mówi Ewa Faściszewska, właścicielka gospodarstwa "Alpaki to tu" w Karsku.

Do akcji przyłączyła się firma zajmująca się odbiorem odpadów i zaproponowała zebranie choinek dla alpak w Gorzowie Wielkopolskim. - Jest to jakaś forma edukacji ekologicznej. By te choinki nie trafiały do nas na składowisko, byśmy nie musieli jej przerabiać na kompost, padł taki pomysł, abyśmy nasze ulubione ukochane miękkie alpaki zaopatrzyli właśnie w choinki, które one uwielbiają - mówi Monika Piaskowska z firmy Inneko.

Zbiórka odbyła się w sobotę w Gorzowie Wielkopolskim. Drzewka można było dostarczyć do jednego z dwóch punktów na terenie Gorzowa - przy ul. Londyńskiej na os. Europejskim oraz na parkingu przed galerią Feeria na os. Górczyn. Akcja spotkała się z pozytywnym odzewem. W sumie do czterech alpak trafiło kilkadziesiąt choinek.

Elvis, Edi, Lui i Pedro z niecierpliwością czekali na świeżą dostawę drzewek i z zaciekawieniem obserwowali, jak pracownicy firmy Inneko wypakowują choinki na podwórku.

- Jesteśmy mile zaskoczeni, że akcja spotkała się z takim ogromnym odzewem. Nie spodziewaliśmy się, że uda się zebrać tyle drzewek, bo w ubiegłym roku otrzymaliśmy 15 choinek, a teraz zostaliśmy nimi po prostu zasypani - mówi Faściszewska.

W Ostrowie pójdą do pieca

Zbiórka poświątecznych choinek odbyła się w sobotę także w Ostrowie Wielkopolskim. Tu drzewka zostaną przetworzone na ciepło. Zbiórką drzewek zajmują się pracownicy Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego i spółki Centrum Rozwoju Komunalnego. Mieszkańców zawiadomiono poprzez wcześniejsze rozwieszenie plakatów o tym, gdzie mogą oddawać drzewka lub kiedy je wystawić na ostrowskich osiedlach. Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem ostrowian. "Z jednej strony jest ułatwieniem dla mieszkańców, którzy borykają się każdego roku z problemem uprzątnięcia swoich bożonarodzeniowych drzewek. Z drugiej strony doskonale wpisuje się w promowanie ekologicznej troski o porządek i środowisko" – napisało biuro prasowe ostrowskiego urzędu miasta.

W ubiegłym roku od mieszkańców odebrano łącznie 27 ton choinek, z których wyprodukowano około 430 GJ ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. "Dla porównania całoroczne zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową dla domu o powierzchni około 120 mkw., zamieszkałego przez 3-4 osoby, wynosi około 70 GJ" – wskazano.

Inne miasta chcą je ponownie posadzić

Inne miasta zbierają ukorzenione choinki i zamierzają je zasadzić w przestrzeni miejskiej. Co ważne, aby drzewka były w stanie przyjąć się po raz drugi, muszą być regularnie podlewane i odpowiednio zadbane.

Aby roślina się przyjęła powinno się ją poddać procesowi hartowania, tzn. należy przenieść ją do chłodniejszego pomieszczenia, po tym jak przestanie być już świąteczną dekoracją mieszkania. - Drzewko wystawione od razu na niskie temperatury, może ulec poważnemu uszkodzeniu – ostrzega Blanka Rdest-Dudak, dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Lublinie.

W Warszawie choinki można będzie oddać w sobotę 21 stycznia między godziną 10 a 14 pod główną siedzibą Lasów Miejskich przy ul. Korkowej 170A.

W Krakowie ponowne posadzenie choinki ułatwiają twórcy projektu "Ratujemy choinki". Mieszkańcy Krakowa mogą zgłosić chęć posadzenia na swojej działce lub przekazania do zasadzenia żywego świątecznego drzewka, ratując je przed trafieniem na śmietnik. Można je też dostarczyć do Zarządu Zieleni Miejskiej do 17 lutego. Wyznaczono dwa punkty przyjmujące świąteczne drzewka: ul. Za Torem 22 (choinkę należy zostawić przed bramą w oznaczonym do tego miejscu) oraz ul. Tadeusza Ptaszyckiego 6 (przed Halą Sportowo-Widowiskową Hutnik Kraków).

W Poznaniu drzewka w donicach można dostarczać do siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej przy ul. Strzegomskiej 3, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. Akcja potrwa do 20 stycznia.

W Łodzi choinki w doniczkach zbierają Leśnictwo Miejskie i łódzki Ogród Botaniczny. Żywe drzewka w obu łódzkich instytucjach można oddawać do 31 stycznia.

Mieszkańcy Lublina mogą oddać choinki w donicach do miejskiego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Następnie świąteczne drzewka zostaną ponownie zasadzone w przestrzeni miejskiej: na lubelskich ulicach i terenach zielonych. Akcja trwa do 10 lutego.

