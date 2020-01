Finał historii stada zdziczałych krów. Jadą do nowego domu

Były protesty, czuwanie przy stadzie, ratowanie przed wysyłką do rzeźni. Wydaje się, że długie poszukiwania miejsca dla słynnych, dzikich krów z Ciecierzyc (woj. lubuskie) właśnie dobiega końca. Rozpoczęły się prace przy transporcie całego stada do gospodarstwa nowego właściciela. Specjalne wiaty już przyjęły pierwszych "lokatorów".

Najpierw trzeba było zbudować zagrodę, do której zagoniono całe stado - to po to, żeby ułatwić późniejsze wpędzenie krów do ciężarówki. Jeszcze we wtorek w asyście policji z łąki wyjechał pierwszy transport zwierząt.