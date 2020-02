Wpadli autem do stawu, piątka nastolatków zginęła. Prokuratura: byli pod wpływem środków odurzających

Ten wypadek wstrząsnął Ciborzem (woj. lubuskie). Auto, którym jechała piątka nastolatków, uderzyło w przęsło mostu i wpadło do stawu. Wszyscy zginęli. Teraz prokuratura informuje: byli pod wpływem narkotyków.

Badania na obecność alkoholu i środków odurzających u pięciu ofiar zlecono zaraz po wypadku. Teraz, półtora miesiąca od zdarzenia, ich wyniki trafiły do prokuratury.

- Autem podróżowały dwie kobiety i trójka mężczyzn. U wszystkich we krwi wykryto środki odurzające, w różnym stężeniu: u całej piątki marihuanę, u części z nich amfetaminę - mówi tvn24.pl Zbigniew Fąfera, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Wpadli do stawu i utonęli

Do tragedii doszło 10 grudnia w Ciborzu (woj. lubuskie). Auto, którym podróżowało pięć osób w wieku od 17 do 19 lat, wpadło do stawu. Chwilę wcześniej prawdopodobnie wpadło w poślizg. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i reanimacji nikogo nie udało się uratować.