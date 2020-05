Pamiętał czasy Łokietka, ale teraz nie wypuścił ani jednego liścia. Jego historia się jednak nie kończy

Przetrwał najazdy Krzyżaków, zabory, dwie wojny światowe i PRL. Ale po pożarze w 2014 roku dąb Chrobry już się nie podniósł. - Niestety, w tym roku nie pojawił się już żaden liść, co oznacza, że obumarł - mówi Michalina Biernat z Nadleśnictwa Szprotawa.

Próbowali go ratować

Dęby słyną z tego, że potrafią przetrwać wiele. Jednak Chrobry doświadczył jeszcze więcej. Przetrwał wiele wojen i kilka pożarów. Najpoważniejszy z nich miał miejsce w 2014 roku i był wynikiem podpalenia. Nie wiadomo, kto podłożył ogień i po co to zrobił, bo nie można znaleźć żadnej motywacji do tego czynu – powiedziała Michalina Biernat.