Sąd dał kurii dwa tygodnie na wydanie akt. Ta odpowiedziała, że powinien się zwrócić do Watykanu

W czwartek do sądu trafiła odpowiedź z kurii. - Do sądu wpłynęło pismo, w którym Kuria informuje, że 12 grudnia 2018 roku przekazała wszystkie te dokumenty, zarówno oryginały, jak i kopie, do Stolicy Apostolskiej. Kuria zaznacza, że w celu uzyskania dokumentów Sąd Rejonowy w Chodzieży powinien zwrócić się do Stolicy Apostolskiej - mówi Krystian Marchwiak, prezes sądu w Chodzieży.