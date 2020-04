Po zabójstwie dwuletniego Marcela dymisje w prokuraturze

Prokurator rejonowy w Chodzieży (woj. wielkopolskie) stracił stanowisko. To pokłosie sprawy zabójstwa dwuletniego Marcela. Jak się okazało, chłopiec kilka miesięcy wcześniej trafił do szpitala ze złamaniem nogi. Nikt wtedy nie usłyszał zarzutów. Pracę stracił także prokurator prowadzący sprawę.

O konsekwencjach dyscyplinarnych w chodzieskiej prokuraturze poinformowała w czwartek Prokuratura Krajowa. Jak podano, doszło tam do rażących zaniedbań w sprawie zabójstwa dwuletniego dziecka.

Matka miała go udusić

Do zabójstwa chłopca doszło w nocy z 12 na 13 marca w Chodzieży.

Policjanci zatrzymali 21-letnią matkę dziecka i jej konkubenta. Kobieta usłyszała zarzut uduszenia swojego dziecka; przyznała się do winy. Razem ze swoim konkubentem odpowie ona również za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad swoim dzieckiem.

Do tragedii doszło w Chodzieży

Wcześniej nie wszczęto śledztwa

"Gazeta Wyborcza" poinformowała, że syn kobiety w październiku ubiegłego roku trafił do szpitala ze skomplikowanym złamaniem nogi. Lekarze wykluczyli, by obrażenia były efektem wypadku i powiadomili o sprawie policję. Według źródeł gazety, policjanci podejrzewali, iż to partner matki chłopca złamał dziecku nogę, jednak w tej sprawie nikomu nie postawiono zarzutów.