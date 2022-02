"Tata, ktoś tam jest!". 13-letni syn strażaka odnalazł zaginionego mężczyznę

- Przed godziną 15 chodzieska policja otrzymała zgłoszenie o zaginięciu starszego mężczyzny. Sytuacja była poważna Z uwagi na stan zdrowia, istniało zagrożenie dla jego życia i zdrowia. To istotna dla policji informacja, która pozwala na zakwalifikowanie takich poszukiwań do pierwszego poziomu - wyjaśnia Karolina Smardz-Dymek z chodzieskiej policji.

Szukali coraz dalej

Reflektory przez moment go oświetliły

- Zaginionego szukali okoliczni mieszkańcy, w tym 13-letni Wiktor. Było już ciemno i późno, więc ojciec stwierdził, że to najwyższa pora, by wrócił do domu i chciał go kawałek podwieźć. Wsiedli do samochodu i gdy zawracał, to światłami oświetlił drzewa w lesie. Wtedy chłopak krzyknął "tata ktoś tam jest!" - mówi Binkowski.