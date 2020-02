Bus z dziewięcioma osobami koziołkował i wpadł do rowu. Zginęła kobieta

Do wypadku doszło o godzinie 5:50 na 82. kilometrze autostrady A2 na wysokości miejscowości Chociszewo w powiecie międzyrzeckim (województwo lubuskie). Na pasie w kierunku Poznania kierujący busem marki Renault zjechał na pobocze, uderzył w bariery energochłonne, po czym dachował. Busem podróżowało dziewięć osób, jechali do Polski z Holandii.

Siedem osób rannych

- W wypadku zginęła młoda kobieta. Siedem innych osób zostało zabranych do szpitali. Do szpitala w Puszczykowie pod Poznaniem śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał mężczyznę, który był reanimowany na miejscu wypadku. Śmigłowiec przetransportował także jedną z pasażerek do lecznicy w Zielonej Górze - informuje Justyna Łętowska z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.