Próbował ukraść samochód, który właśnie mył właściciel

Do zuchwałej próby kradzieży doszło w piątek we Wschowie (woj. lubuskie). Właściciel skody postanowił ją wyczyścić. W tym celu pojechał na myjnię samoobsługową.

Szybka reakcja właściciela

38-latek podszedł do auta, złapał za klamkę i wsiadł za kierownicę. - Wykorzystując znajdujące się w stacyjce kluczyki próbował opuścić myjnię. Czujny właściciel szybko zareagował i wskoczył do auta na miejsce pasażera - wyjaśnia Piwowarska.

Niedoszły złodziej za kratkami

Zatrzymany to 38-letni mieszkaniec Wschowy. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Sąd Rejonowy we Wschowie przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o jego aresztowaniu na najbliższe trzy miesiące.