Przeszukali kilkanaście nieruchomości, zatrzymali 16 osób. CBŚP zlikwidowało fabrykę papierosów

Nielegalnie produkowali papierosy i handlowali nimi od listopada 2019 roku aż do ubiegłego tygodnia - podaje policja. CBŚP pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Poznaniu zlikwidowało grupę przestępczą, która działała na terenie województwa wielkopolskiego i lubuskiego.

- Zabezpieczono wówczas pełną linię do produkcji papierosów, prawie 5,8 miliona sztuk papierosów z zastrzeżonym znakiem znanej światowej marki, blisko 1,7 tony krajanki tytoniowej, kilkadziesiąt palet z półproduktami służącymi do produkcji papierosów - poinformowała policja. Jak podaje CBŚP, przeszukano kilkanaście nieruchomości, zatrzymano łącznie 16 osób, w tym 12 obywateli Ukrainy. Przejęto także około 1 mln złotych w gotówce, 3 samochody, w tym dostawczy służący do przewozu papierosów poza granice Polski.