CBA zatrzymało burmistrza Murowanej Gośliny

Do zatrzymań doszło we wtorek. "Potwierdzamy, że funkcjonariusze poznańskiej Delegatury CBA zatrzymali dzisiaj siedem osób, w tym burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina. Czynności zostały przeprowadzone w związku z toczącym się postępowaniem, na polecenie Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu. Na tym etapie, z uwagi na to, że czynności są w toku to wszystkie informacje, które mamy do przekazania" - przekazało biuro prasowe CBA.