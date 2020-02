W sportowych butach przyszedł na zaprzysiężenie poselskie. Na aukcji WOŚP poszły za 3600 złotych

Gdy pojawił się w nich na zaprzysiężeniu na posła, spadła na niego lawina krytyki. Poseł Franek Sterczewski postanowił to wykorzystać. I stare znoszone buty przekazał na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zwycięzca aukcji zapłacił za nie znacznie więcej, niż warte są nowe.

On sam odpiera ten zarzut: - Poseł nie jest od chodzenia w lakierkach. Powinien mieć wygodne buty do chodzenia po swoim okręgu i odwiedzania wyborców - mówi.

"Burzę" wokół jego obuwia postanowił wykorzystać poznański sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - zaproponował posłowi, by buty przekazał na licytację WOŚP.

"Buty to tylko pretekst"

- Sam nie wpadłbym na to, by je wystawić - przyznaje Sterczewski. Na propozycję od razu przystał. "Dzięki nim przeszedłem wszystkie siedemnaście gmin powiatu poznańskiego i zdobyłem nową pracę w Sejmie" - mówił w filmie promującym aukcję.

- Mam do tego dystans i poczucie humoru. Poza tym tu nie chodziło o ten atrybut a pretekst do wsparcia WOŚP. Dla mnie to tylko drobny gest, przekazanie symbolu mojej kampanii, dzięki któremu mogłem wesprzeć działalność Jurka Owsiaka - mówi Sterczewski.