Bus rozbił się na drzewie. Ranni rodzice i sześcioro dzieci

Bus uderzył w drzewo na krajowej "11" w okolicy Budzynia w Wielkopolsce. Policja podaje, że autem podróżowali rodzice wraz z sześciorgiem dzieci w wieku od trzech miesięcy do 12 lat. Wszyscy zostali poszkodowani. - Dzieci są ciężej ranne - przekazała st. asp. Beata Luberska z Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży.

Do wypadku doszło około północy na 214 kilometrze drogi krajowej numer 11. Według ustaleń policjantów pochodząca z Wielkopolski rodzina wracała z jednodniowej wycieczki nad morze. Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi. - Kierowca oplem vivaro, jadąc od strony Chodzieży w kierunku Poznania, z nieznanych dotąd przyczyn, zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Na miejscu trwają czynności w celu ustalenia dokładnych przyczyn i okoliczności tego zdarzenia - powiedziała Luberska.

Osiem osób zostało rannych

Oficer prasowa chodzieskiej policji poinformowała, że ranni zostali rodzice oraz ich sześcioro dzieci w wieku od trzech miesięcy do 12 lat. - Dzieci są ciężej ranne - zaznaczyła policjantka. Poszkodowani w wypadku trafili do szpitali w Chodzieży i Pile. Luberska dodała, że do uwolnienia rannych z wraku auta strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu.