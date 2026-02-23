Szef brytyjskiego rządu w powiecie kolskim. "Wizyta prywatna"

Powiat kolski Źródło: Google Earth

Jak przekazał nam asp. sztab. Krzysztof Jóźwiak z Komendy Powiatowej Policji w Kole, Keir Starmer odwiedził jedną miejscowości w powiecie kolskim 21 lutego. Dodał, że wizyta była prywatna i trwała cztery godziny. Policjanci razem z funkcjonariuszami Służby Ochrony Państwa zabezpieczali trasę przejazdu i miejsca postoju premiera Wielkiej Brytanii.

O wizycie pierwszy poinformował portal e-kolo.pl. Jak dowiedzieli się dziennikarze, Keir Starmer był razem z żoną Victorią Starmer. Mieli odwiedzić miejscowość Budzisław Stary w gminie Osiek Mały.

Cel wizyty premiera

Portal e-kolo.pl ustalił, że celem przyjazdu miało być poszukiwanie informacji o przodkach żony brytyjskiego premiera.

"Victoria Starmer, z domu Alexander, pochodzi z rodziny o żydowskich korzeniach. Jej ojciec Bernard urodził się w 1929 roku w londyńskim Hackney w rodzinie, która wcześniej wyemigrowała z Polski. To właśnie linia ojcowska łączy rodzinę z terenami ziemi kolskiej" - czytamy na stronie.

Premier razem żoną mieli w Budzisławiu Starym zbierać informacje dotyczące historii rodziny i jej związków z regionem.

Opracowała: Marta Korejwo-Danowska