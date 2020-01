Głowa martwego dzika na przystanku. "Musiał podrzucić ktoś bardzo nieodpowiedzialny" 

- Gdy tylko dowiedziałem się o tej sytuacji, pojechałem z pracownikiem na miejsce. Skonsultowałem się z powiatowym lekarzem weterynarii i zgodnie z instrukcjami zapakowaliśmy głowę dzika do foliowego worka tak, by nie dotykać truchła. Następnie umieściliśmy worek w miejscu pozbawionym dostępu do wody, zwierząt i żywności - opowiada Stanisław Maciejewski, kierownik referatu inwestycji, rozwoju, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kleczewskim magistracie.

Burmistrz wypłaci nagrodę

- To są jakieś niepoważne żarty. W tym przypadku wynik badań na ASF był ujemny. Ale nie chcę nawet się zastanawiać, co by było, gdyby ten wynik był pozytywny. Głowę musiał podrzucić ktoś bardzo nieodpowiedzialny. Sądzimy, że nie był to myśliwy, bo zdawałby sobie sprawę z konsekwencji - mówi Maciejewski.