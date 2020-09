Pięć osób z zarzutami po śmiertelnym potrąceniu dziennikarki. Areszt dla kierowcy

Sąd zdecydował o tym, że Maciej N. - kierowca podejrzany o śmiertelne potrącenie 35-letniej dziennikarki - najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Tym samym przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy wnioskują też o areszty dla trzech pozostałych podejrzanych. O taki środek zapobiegawczy nie wnioskowano jedynie w przypadku mechanika, który miał naprawić uszkodzone auto.

Do wypadku doszło, około godziny 14, w czwartek w pobliżu miejscowości Brzekiniec w Wielkopolsce. Jadącą rowerem 35-letnią dziennikarkę potrącił samochód prowadzony - jak ustaliła policja - przez 25-letniego mieszkańca Wągrowca. Rowerzystka zginęła na miejscu. Sprawca uciekł.

Najpierw zarzuty usłyszał kierowca, później kolejne cztery osoby

Maciej N., kierowca auta, usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, nieudzielenia pomocy pokrzywdzonej i ucieczki z miejsca zdarzenia. Grozi mu do 12 lat więzienia.

W niedzielę prokurator Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu poinformował, że mężczyzna podczas przesłuchania powiedział, że po wypadku uciekł, bo nie miał przy sobie prawa jazdy. Miał zapewniać, że nie wiedział, w co uderzył, i sądził, że potrącił zwierzę.

Rzecznik poinformował, że pasażerowie opla, 21-letnia Oliwia P. oraz 22-letni Mateusz C., usłyszeli zarzuty nieudzielenia pomocy i zacierania śladów. Grozi im do 5 lat więzienia. Taka sama kara za nieudzielenie pomocy i poplecznictwo grozi zatrzymanemu w piątek bratu kierowcy Krystianowi N. Prokuratura skierowała do sądu wnioski o areszt dla tych podejrzanych, sąd podejmie decyzję w poniedziałek.