Badania w Broniszewicach (Wielkopolska) odbyły się w ostatni piątek. Wyniki dotarły do dominikanek w poniedziałek, o czym poinformowały w mediach społecznościowych.

"Otrzymałyśmy dobre wieści, ale też złe. Prawie wszyscy jesteśmy 'negatywni'. Niestety, trzech pracowników świeckich ma pozytywny wynik testu. Na szczęście czują się dobrze. Prosimy Was o modlitwę lub trzymanie kciuków, żeby się ta kulka z czułkami u nas nie rozgościła.' - napisały na swoim fanpage'u.

- Dwóch z nich nie pracowało z dziećmi, ale jeden tak. Na szczęście, jak na razie wszyscy chłopcy są zdrowi. Zakażeni pracownicy nie wchodzą już do naszego domu - przekazuje siostra Tymoteusza w rozmowie z tvn24.pl

Proszą Polaków: Pomagajmy DPS-om!

Przy okazji siostra przypomina, że wiele polskich DPS-ów jest teraz w bardzo ciężkiej sytuacji. Często brakuje im rąk do pracy. - Kolejne domy zwracają się do nas z prośbą o pomoc, nie tylko finansową. Ostatnio odezwał się ten z Kotlina, zostali tylko z jedną pielęgniarką... - tłumaczy.

- Płyną do nas rękawice, za które niedługo będziemy musieli zapłacić 80 tysięcy złotych. Takich rzeczy potrzebna jest masa, to samo z maseczkami, każdy, kto wchodzi do środka musi mieć przecież założoną nową. Bardzo prosimy o pomoc, nie tylko nam, ale też innym DPS-om - apeluje.