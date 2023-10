Nie żyją dwie młode kobiety. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce

czytaj dalej

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro próbował pozamykać nam usta, naruszał podstawowe standardy funkcjonowania prokuratury - mówiła w "Faktach po Faktach" prokurator Ewa Wrzosek, która w piątek wróciła do pracy. Pytana, o co ma największy żal do Ziobry, odparła, że "zrujnował wizerunek prokuratury jako tego urzędu, który stoi na straży prawa".