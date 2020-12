Próbował naprawić kosiarkę rolniczą, "wciągnął go wał rotacyjny"

- Na terenie posesji w gminie Wijewo doszło do tragicznego wypadku. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że 64-latek próbował naprawić maszynę rolniczą, a konkretnie kosiarkę rotacyjną. W pewnym momencie wał rotacyjny najprawdopodobniej zahaczył o odzież mężczyzny i wciągnął go do maszyny - tłumaczy asp. sztab. Monika Żymełka, rzecznik leszczyńskiej policji.

Na miejscu zdarzenia pojawił się prokurator. Na jego polecenie zabezpieczono zwłoki mężczyzny do dalszych badań. - Prowadzimy czynności, które zmierzają do tego, by szczegółowo ustalić, co dokładnie wydarzyło na się na tej posesji - dodaje Żymełka.