Znajomy nie chciał pożyczyć pieniędzy. Zadał mu kilkanaście ciosów w głowę

Pili razem alkohol, a gdy 39-latek odmówi mu pożyczki, 36-letni Piotr N. poszedł do siebie, przyniósł maczetę i miał zadać znajomemu kilkanaście ciosów w głowę, także kilka w ręce. Potem zabrał mu portfel, w którym było około 300 złotych. Taki przebieg miało zabójstwo do którego doszło w Brennie (woj. wielkopolskie). Piotr N. przyznał się do winy.