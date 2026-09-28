Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Nie żyje 35-latek, potrącił go brat. Są zarzuty i wniosek o areszt

|
Policja zatrzymała kierowcę
Wypadek w Borówcu pod Poznaniem. Policja nie ma wątpliwości, że sprawa ma charakter kryminalny
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: facebook.com/WIESCIZOKOLICY
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W Borówcu pod Poznaniem kierowca potrącił autem trzy osoby i odjechał z miejsca zdarzenia. W szpitalu zmarł jeden z poszkodowanych - okazało się, że to brat kierującego. Śledczy postawili mu zarzuty i złożyli wniosek o areszt. Policjanci podejrzewają, że doszło do sprzeczki lub porachunków. Na miejscu znaleźli pałki i kije baseballowe.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 13. Ze zgłoszenia, jakie odebrali policjanci, wynikało, że doszło do potrącenia trzech osób przez kierującego pojazdem marki Opel Insignia, który odjechał z miejsca zdarzenia. Wszystko działo się na pograniczu dwóch podpoznańskich miejscowości - Dachowej i Borówca.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Trzy potrącone osoby zostały przetransportowane do szpitala. Stan jednej z nich określany był jako ciężki.

Zatrzymali kierowcę, nabrali podejrzeń

Część policjantów pracowała na miejscu zdarzenia, inni zajęli się poszukiwaniami kierowcy. Krótko po zdarzeniu udało im się ustalić jego tożsamość i zatrzymać. To 39-latek.

Funkcjonariusze prowadzący czynności w miejscu, w którym doszło do potrącenia trzech mężczyzn, szybko doszli do kluczowego wniosku. - W naszej ocenie to nie był zwykły wypadek. Będziemy to wyjaśniać - powiedział młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji.

35-latek zmarł w szpitalu

We wtorek poinformował on o najnowszych ustaleniach policji. Najważniejsza - najciężej ranny mężczyzna zmarł w szpitalu.

- Okazało się, że jest to 35-letni brat kierowcy Opla - przekazał Borowiak.

Policja zatrzymała kierowcę
Policja zatrzymała kierowcę
Źródło zdjęcia: facebook.com/WIESCIZOKOLICY

Jak poinformował, część osób uczestniczących w sprawie była notowana wcześniej przez policję za udział w napadach i w zorganizowanej grupie przestępczej. Na miejscu zdarzenia pracowali operacyjni i kryminalni. Funkcjonariusze zabezpieczyli kije baseballowe i pałki.

Czekają na wyniki sekcji

Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Środzie Wielkopolskiej. - Wyjaśniane są okoliczności sprawy i odtwarzany jest dokładny przebieg zdarzenia - przekazał Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

We wtorek odbyła się sekcja zwłok 35-latka. - Biegły wstępnie wskazał, że zgon powiązany jest z potrąceniem przez pojazd, świadczą o tym obrażenia. Nie stwierdzono innych obrażeń potwierdzających pobicia lub udziału w bójce - przekazał Wawrzyniak.

W szpitalu zmarł jeden z trzech potrąconych mężczyzn
W szpitalu zmarł jeden z trzech potrąconych mężczyzn
Źródło zdjęcia: TVN24

Policjanci podejrzewają, że mogło dojść do sprzeczki między uczestnikami zdarzenia, nie wykluczają również wątku porachunków. - Jesteśmy przekonani, że kierowca Opla działał w sposób świadomy. Wszystko w tej chwili wyjaśniamy - powiedział Borowiak.

Odpowie w warunkach recydywy

Czynności z udziałem 39-latka odbyły się w środę. Po nich mężczyzna usłyszął zarzuty. - Arkadiusz C podejrzany jest o narażenie pokrzywdzonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez najechanie ich pojazdem marki Opel Insignia, jednocześnie spowodowanie u dwóch z nich obrażeń ciała trwających dłużej niż siedem oraz nieumyślnego spowodowania śmierci trzeciego. Czynu tego dopuścił się w warunkach recydywy - przekazał po godzinie 14 Wawrzyniak.

Prokurator rejonowy w Środzie Wielkopolskiej złożył do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.

- Posiedzenie w przedmiocie rozpoznania wniosku prokuratora odbędzie się w czwartek. Wniosek będzie procedowany pod nieobecność podejrzanego. Jego obecny stan zdrowia nie pozwala na jego przesłuchanie - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
WypadkiDrogi w PolscePolicja
Czytaj także:
imageTitle
Udany powrót Djokovicia. Fani czekali 11 lat
EUROSPORT
shutterstock_712673185
Eutanazja dwuletniego dziecka w Holandii. Jak uzasadniono decyzję?
Świat
Pasażerowie na stacji Warszawa Wileńska
Uszkodzony światłowód, kilkadziesiąt odwołanych i opóźnionych pociągów
WARSZAWA
Coraz częstsze są zachorowania na nowotwory u młodych osób
Ważna zmiana dla pacjentów od 1 października. Jakie korzyści daje e-DiLO?
Piotr Wójcik
3. Korpus Armii Sił Zbrojnych Ukrainy
"Przespali prawdziwy cios". Rozbito ramię rosyjskich kleszczy w Donbasie
Maciej Michałek, Tatiana Serwetnyk
Miejsce ataku nożownika na terenie opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu
Zaatakował na terenie klasztoru, jedna osoba zginęła. Będzie ponowne badanie
Rzeszów
"Naiwny pacyfizm" księdza i atak Ukraińców na kościół? Co to za nagranie?
Homilia księdza i atak w świątyni. Po co zestawiono te nagrania
Zuzanna Karczewska
shutterstock_2552757465
Fabryki wstrzymają pracę. Radykalna decyzja giganta
BIZNES
Kadr z filmu "Lalka" (reż. Maciej Kawalski)
"Lalka" także w internecie. Szefowa MEN o powstaniu nowej platformy
Kultura i styl
Tarcza "Jolanta" zacznie drążyć tunel pod Czerniakowską
"Jolanta" waży 107 ton i będzie pracować pod ziemią
WARSZAWA
Na bocznicy kolejowej funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy
Podejrzany pakunek na bocznicy kolejowej. Działania pirotechników zakończone
Białystok
Marcin Romanowski, z tyłu z lewej jego adwokat Bartosz Lewandowski
List żelazny dla Romanowskiego. Ruch prokuratury
Polska
Żurek
Żurek reaguje na decyzję. Mówi o "osobie sądu"
Polska
22-latek w garażu produkował proch
300 gramów gotowego prochu w garażu. Mężczyzna z zarzutami
Opole
Przygotowania do zrzutów żywności w okupowanych Oleszkach (28.09)
Konfiskaty żywności i zaginięcia cywili. Sytuacja w okupowanych Oleszkach
Świat
imageTitle
Była wielkim talentem, przegrała z kontuzjami. Powiedziała "dość" w wieku 23 lat
EUROSPORT
więzienie
Wielka Brytania wypuszcza więźniów. Skazani Polacy wrócą "jako wolni ludzie"
Świat
Wypadek w Żywcu
Samochód wjechał w pieszych. Pięć osób rannych
Katowice
Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę sportowego auta
Sądowy zakaz go nie powstrzymał. Kierowca Corvetty zatrzymany
WARSZAWA
Chicago USA ludzie ulica tłum przechodnie
Mocna korekta. Zaskakujące dane z największej gospodarki świata
BIZNES
Zwycięzca 12 edycji Tygodnia Grubego Niedźwiedzia - Backpack
Oto najgrubszy niedźwiedź na Alasce
METEO
GettyImages-1168955529 (1) sponsor
AI zastępuje lekarza? Tu czai się dużo pułapek
Zdrowie
imageTitle
Chwalińska poznała pierwszą rywalkę w Pekinie
EUROSPORT
Policyjna akcja "Bezpieczna Warszawa"
62 interwencje i mandaty na ponad pięć tysięcy złotych
WARSZAWA
Po 18 latach policjanci wskazali podejrzanego
Ślady z taśmy wskazały zabójcę. Wnuk ofiary zatrzymany po 18 latach
Poznań
Zohar Mamdani
"Stawienie czoła pladze antysemityzmu". Burmistrz Nowego Jorku przedstawił plan
Świat
Szkoła, w której doszło do zdarzenia
10-letnią Nikolę kolega ranił toporkiem. Jej rodzice o tym, co działo się tego dnia
Białystok
Skok o tyczce to konkurencja bardzo widowiskowa
FAŁSZMilion kary za łamanie "wytycznych o kadrowaniu kobiecej sylwetki"? Nic tu się nie zgadza
Szymon Rębowski
usa, ludzie, ulica
11 milionów osób może mieć problem. Czarne chmury nad rynkiem pracy
BIZNES
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Mężczyzna postrzelony w brzuch. Zatrzymanie
Trójmiasto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica