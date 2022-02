"Dla własnego celu zabił przypadkową osobę". Spowodował wypadek, został skazany za zabójstwo

Do tragicznego zdarzenia doszło w czerwcu 2020 roku w miejscowości Bolewice pod Nowym Tomyślem. Leszek G., jadąc swoim autem nagle umyślnie zjechał na przeciwny pas ruchu. Doprowadził do zderzenia z samochodem, którym jechali Roman M. i Sylwia M. "Kierowca Roman M. poniósł śmierć na miejscu na skutek doznanych obrażeń wielonarządowych, natomiast pasażerka samochodu Sylwia M. doznała obrażeń w postaci obrzęku mózgu, złamania trzonu mostka, złamania żeber, stłuczenia płuca, złamania obojczyka" – wskazano w akcie oskarżenia.

Śledczy: musiał się z tym liczyć

Oskarżony się nie przyznawał

Proces mężczyzny ruszył w grudniu zeszłego roku. Leszek G. od początku nie przyznawał się do zarzutu zabójstwa, a jedynie do spowodowania wypadku, jazdy pod wpływem alkoholu i ucieczki przed policją. W środę sąd uznał oskarżonego winnym wszystkich zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę łączną 11 lat i dwóch miesięcy pozbawienia wolności. Orzekł także wobec oskarżonego m.in. ośmioletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a także zadośćuczynienie w wysokości 50 tys. zł na rzecz Sylwii M. Sędzia Andrzej Klimowicz podkreślił w uzasadnieniu wyroku, że oskarżony "dla własnego celu zabił przypadkową osobę". - Jak ustalił sąd, oskarżony z zamiarem pozbawienia życia siebie, kierując pojazdem mechanicznym z dużą prędkością, rzędu co najmniej 120 kilometrów na godzinę, umyślnie zjechał na przeciwległy pas ruchu, tuż na pierwszy i jadący z przeciwnego kierunku samochód, którym poruszali się pokrzywdzeni Roman M., który poniósł śmierć na miejscu i jego żona Sylwia M., która poniosła obrażenia, ale wypadek przeżyła - mówił Klimowicz.

I dodał, że oskarżony "do skutku w postaci pozbawienia siebie życia nie doprowadził, natomiast jego zachowanie spowodowało śmierć jednego z pokrzywdzonych, a co do drugiego uznał sąd, że to było usiłowanie".