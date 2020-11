Rogatki były opuszczone, wjechał wprost pod szynobus. Kierowca ciężarówki stanie przed sądem

Mimo opuszczonych szlabanów wjechał ciężarówką na przejazd kolejowy i doprowadził do zderzenia z szynobusem. Po wypadku w podpoznańskim Bolechowie 10 osób trafiło do szpitala. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko kierowcy ciężarówki. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.