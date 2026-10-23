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Bohdan Luts wygrał Konkurs Wieniawskiego. "Mam nadzieję, że moje zwycięstwo przyniesie zwycięstwo Ukrainie"

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Zwycięzca konkursu, reprezentujący Ukrainę Bohdan Luts
"Mam nadzieję, że moje zwycięstwo przyniesie zwycięstwo Ukrainie". Bohdan Luts wygrał Konkurs Wieniawskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Jakub Kaczmarczyk
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Skrzypek z Ukrainy Bohdan Luts zdobył główną nagrodę w 17. Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.

Konkurs Wieniawskiego to najstarszy międzynarodowy konkurs skrzypcowy na świecie. Tegoroczna edycja zaczęła się 8 października. Brało w niej udział 48 osób, w tym ośmioro uczestników z Polski. Reprezentanci naszego kraju odpadli na wcześniejszych etapach konkursu. W nocy z czwartku na piątek w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizatorzy ogłosili zwycięzców tegorocznej odsłony konkursu Wieniawskiego. Pierwszą nagrodę zdobył urodzony w 2004 r. we Lwowie Bohdan Luts. 

- Przede wszystkim skromny, bardzo wrażliwy skrzypek. Mam takie wrażenie, że przypomina troszeczkę skrzypków z poprzedniej epoki - mówił w rozmowie z TVN24 przewodniczący jury Bartłomiej Nizioł.

Drugie miejsca zajęła 19-letnia chińska skrzypaczka Jinzhu Li, a trzecie pochodząca z Korei Południowej 26-letnia SooBeen Lee.

Zwycięzca konkursu, reprezentujący Ukrainę Bohdan Luts, laureatka II miejsca Chinka Jinzhu Li i zdobywczyni III nagrody - Koreanka SooBeen Lee, a także dyrektorka konkursu Karolina Kaźmierczak podczas ogłoszenia wyników
Zwycięzca konkursu, reprezentujący Ukrainę Bohdan Luts, laureatka II miejsca Chinka Jinzhu Li i zdobywczyni III nagrody - Koreanka SooBeen Lee, a także dyrektorka konkursu Karolina Kaźmierczak podczas ogłoszenia wyników
Źródło zdjęcia: PAP/Jakub Kaczmarczyk

W ostatnich, czwartkowych występach przed jury finaliści konkursu zaprezentowali koncert skrzypcowy nr 1 fis-moll op. 14 oraz koncert skrzypcowy nr 2 d-moll op. 22 Henryka Wieniawskiego.

Jak przekazali jurorzy Aleksandrowi Przybylskiemu, reporterowi TVN24, różnica punktowa pomiędzy całą trójką była naprawdę niewielka.

"Dużo się tutaj nauczyłem"

Laureat podziękował m.in. swoim nauczycielom. Mówiąc o rywalizacji w Poznaniu zaznaczył, że był to bardzo długi konkurs z wieloma zróżnicowanymi etapami.

- To był bardzo długi konkurs, było dużo rund, a każda trudniejsza od poprzedniej. Program był zróżnicowany, w tym były utwory, których wcześniej nie grałem. Myślę, że dużo się tutaj nauczyłem. Konkurs uczynił mnie bardziej wytrzymałym. Mam nadzieję, że przygotował mnie do mojego przyszłego życia koncertowego, to było pożyteczne doświadczenie - mówił Luts w rozmowie z TVN24. - Mam nadzieję, że moje zwycięstwo dzisiaj przyniesie zwycięstwo Ukrainie i że będziemy mogli bezpiecznie wrócić do naszych domów - dodał.

Zwycięzca konkursu, reprezentujący Ukrainę Bohdan Luts
Zwycięzca konkursu, reprezentujący Ukrainę Bohdan Luts
Źródło zdjęcia: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Luts kształcił się w Międzynarodowej Akademii Muzycznej Menuhina (International Menuhin Music Academy) w Szwajcarii. Obecnie studiuje na Uniwersytecie Muzyki i Sztuki Miasta Wiednia (Music and Arts University of the City of Vienna). W 2023 r. jako 18-latek zdobył I nagrodę w prestiżowym Międzynarodowym Konkursie im. Long-Thibaud w Paryżu, a także Nagrodę Publiczności, Nagrodę Krytyków Muzycznych oraz Nagrodę Orkiestry Gwardii Republikańskiej. Rok wcześniej wywalczył I nagrodę w konkursie Carl Nielsen International Competition w Danii. Koncertował na międzynarodowych festiwalach m.in. w Szwajcarii, Finlandii, Francji oraz we Włoszech. Jako solista występował z takimi zespołami jak Copenhagen Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Łotewska Narodowa Orkiestra Symfoniczna oraz z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Lwowskiej.

"Nie mamy tutaj przegranych"

Ogłaszając wyniki Nizioł zaznaczył, że skład sędziowski miał trudne zadanie, bo oceniał zarówno sztukę, jak i wspaniałych artystów. - Chciałabym podkreślić, że nie mamy tutaj przegranych. Dziękuję wam bardzo serdecznie za te wspaniałe momenty. Wszyscy jesteście bohaterami, ale ktoś musiał wygrać - powiedział. 

Przewodniczący jury Bartłomiej Nizioł
Przewodniczący jury Bartłomiej Nizioł
Źródło zdjęcia: PAP/Jakub Kaczmarczyk

W piątek i sobotę laureaci wystąpią na koncertach w Poznaniu, a w niedzielę w Filharmonii Narodowej w Warszawie. 

Ponad 90 lat tradycji

Konkurs Wieniawskiego po raz pierwszy odbył się w 1935 r. w Warszawie. Kolejną edycję zorganizowano dopiero po 17 latach, w 1952 r. w Poznaniu. Od tamtej pory konkurs odbywa się w stolicy Wielkopolski co pięć lat - do 1977 r., a następnie od 1981 roku. Poprzedni odbył się w 2022 r. - jego termin zmieniono z powodu pandemii COVID-19.

Luts podczas finału konkursu
Luts podczas finału konkursu
Źródło zdjęcia: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Do tegorocznej edycji zgłosiło się 252 kandydatów z 36 krajów. Po preselekcji zakwalifikowano 50 osób, przy czym tuż przed rozpoczęciem konkursu dwie z nich zrezygnowały z przyczyn osobistych. Uczestnicy konkursu mają od 18 do 30 lat. Pula nagród w tegorocznej odsłonie imprezy wyniosła 120 tys. euro, z czego dla zdobywcy I nagrody zarezerwowano 60 tys. euro brutto. Dla uczestników przygotowano także szereg nagród specjalnych i pozaregulaminowych. Konkurs organizuje Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego. Wydarzenie jest współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, a także samorządy Wielkopolski i Poznania.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Muzykakulturaskrzypce
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