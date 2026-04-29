Poznań Pojemniki z rozpuszczalnikami porzucone w lesie. "Groźba katastrofy ekologicznej" Filip Czekała |

Biskupice. Porzucone pojemniki z rozpuszczalnikami w lesie Źródło: RDLP w Poznaniu

Zgłoszenie o podejrzanych pojemnikach wpłynęło na numer alarmowy 112 od osoby spacerujacej po lesie w Biskupicach pod Poznaniem. Na miejsce skierowano straż pożarną, policję i pracowników Nadleśnictwa Babki.

- W lesie było 30 porzuconych pojemników o pojemności około 20 litrów każdy. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu terenu oraz zadysponowaniu Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego z Poznania - informuje młodszy aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

To były rozpuszczalniki

Strażacy z jednostki chemicznej pobrali i przebadali próbki substancji, potwierdzili, że w dwudziestolitrowych pojemnikach znajdują się rozpuszczalniki. Sprawdzili też ich szczelność.

- Przeprowadzona analiza wykazała obecność dwóch szkodliwych substancji. Pojemniki przekazano policji do dalszych czynności. W akcji brały udział trzy zastępy straży pożarnej, w tym specjalistyczny zastęp chemiczny - wyjaśnia Halasz.

Nie wiadomo kto porzucił pojemniki w lesie Źródło: RDLP w Poznaniu

Policja zabezpieczyła ślady i materiały dowodowe. Po zakończeniu czynności odpady przekazano nadleśnictwu, czyli zarządcy terenu do utylizacji.

Zagrożenie katastrofą ekologiczną

Na miejscu zabezpieczono ponad 600 litrów rozpuszczalników.

- Już następnego dnia zleciliśmy specjalistycznej firmie ich odbiór i utylizację. Koszt samej utylizacji wyniesie około pięciu tysięcy złotych. Szybka reakcja pozwoliła jednak zapobiec potencjalnej katastrofie ekologicznej - mówi Robert Okińczyc, nadleśniczy Nadleśnictwa Babki.

Jak podkreśla Tomasz Maćkowiak, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, dzięki natychmiastowej reakcji służb i leśników uniknięto poważnego zagrożenia dla środowiska leśnego i wód gruntowych.

- Gdyby doszło do ich wycieku istniała możliwość skażenia gleby i wód oraz ryzyko pożaru ze względu na łatwopalność tych substancji - wyjaśnia.

65 tysięcy kubłów śmieci w lesie rocznie

Maćkowiak zwraca uwagę na rosnący problem odpadów porzucanych w lasach.

- Na terenie poznańskiej dyrekcji Lasów Państwowych średnio rocznie zbieramy taką ilość odpadów, którą można zapełnić 65 tysięcy przydomowych kubłów na śmieci. To tak jakby każdy mieszkaniec miasta o populacji Leszna wyrzucił taki kubeł do lasu. Koszt ich sprzątania to prawie trzy miliony złotych rocznie. Takie pieniądze moglibyśmy przeznaczyć równie dobrze na przykład na edukację czy infrastrukturę turystyczną dla mieszkańców - mówi Maćkowiak.

Za zanieczyszczanie lasu grozi grzywna nie mniejsza niż 500 złotych, za składowanie odpadów w lesie - grzywna od 1000 złotych, ograniczenie wolności lub areszt.

Leśnicy apelują do mieszkańców regionu o reagowanie na wszelkie przypadki porzucania odpadów w lasach. - Każde zgłoszenie, tak jak w przypadku Leśnictwa Mechowo w Nadleśnictwie Babki, może zapobiec poważnym konsekwencjom dla środowiska - kończy Maćkowiak.

